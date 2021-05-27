Spor Milan şampiyon takımın kalecisini aldı
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Milan şampiyon takımın kalecisini aldı

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, son olarak Lille forması giyen Fransız kaleci Mike Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Milan şampiyon takımın kalecisini aldı
Mike Maignan performansıyla Lille'in şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Milan yeni kalecisini çok kısa sürede buldu.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinin sportif direktörü Paolo Maldini, yaptığı açıklama ile sözleşmesi haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gianluigi Donnarumma’nın takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Donnarumma’dan doğan boşluğu ise Milan yönetimi, Mike Maignan ile doldurdu.

İtalyan ekibi, son olarak milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in de formasını giydiği Lille ile 10 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki kaleci ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bonservis bedeli 13 milyon euro

Öte yandan İtalyan basını, Fransa’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer alan Maignan için Milan'ın 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve başarı bonuslarına göre bu fiyatın daha da artabileceğini yazdı.

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