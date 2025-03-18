Milli maça Slovak hakem

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.