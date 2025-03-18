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Milli maça Slovak hakem

Milli maça Slovak hakem

15:2818/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
DHA
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Slovak hakem Ivan Kruzliak
Slovak hakem Ivan Kruzliak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile oynayacağı ilk maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Macaristan'ı konuk edecek.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.


Mücadelede Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.





#Uluslar Ligi
#Türkiye
#Macaristan

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