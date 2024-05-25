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Spor

Milli mesai başladı

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki birinci etap çalışmalarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde dün ve bugün gerçekleştirdiği antrenmanlarla başladı.

16:27 - 25/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:33 - 25/05/2024 Cumartesi
IHA
Montella idman öncesi oyunculara bir konuşma yaptı.
Montella idman öncesi oyunculara bir konuşma yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanlarda, video analiz toplantılarının yanı sıra fitness salonunda kuvvet ve mobilizasyon, saha idmanlarında ise pas, top kapma ve topsuz oyun çalışmaları yapıldı.

Birinci etap çalışmalarında A Milli Takım’ın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan Doğan Alemdar, Ahmetcan Kaplan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Can Uzun, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı ile 24-28 Mayıs aralığındaki idmanlarda bulunacak kaleci Berke Özer yer aldı.


A Milli Takım, yarın saat 11.30’da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



#A Milli Takım
#EURO 2024
#Vincenzo Montella
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