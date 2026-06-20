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Milli oyuncu için ağır sözler: "Problemin varsa oynama kardeşim"

Milli oyuncu için ağır sözler: "Problemin varsa oynama kardeşim"

07:3320/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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A Milli Takım'ın Paraguay karşısındaki ilk 11'i.
A Milli Takım'ın Paraguay karşısındaki ilk 11'i.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Ümit Özat, Paraguay maçının ilk devresinin sona ermesinin ardından milli oyuncunun performansını sert eleştirdi. Özat, "Problemin varsa oynama kardeşim" diyerek tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Türkiye - Paraguay maçının ilk yarısının ardından eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Ümit Özat, milli kaleci Uğurcan Çakır hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Özat, Uğurcan Çakır'ın performansını sert sözlerle eleştirerek son iki maçta beklentilerin altında kaldığını savundu.

Özat, "Uğurcan, 2 maçtır inanılmaz kötü oynuyor. Şimdi tabii başladılar Uğurcan'ın bu golleri yeme sebebi, işte ailevi problemleri vesaire... Varsa ailevi problemi oynamasın kardeşim. Burası Dünya Kupası. Arkadaşlarının emeğini çalıyorsun." ifadelerini kullandı.

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Spor / Futbol
20 Haziran, Cumartesi



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