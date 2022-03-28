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Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 3 eksik

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda deplasmanda Portekiz'e 3-1 yenilerek finallere katılma şansını yitiren A Milli Futbol Takımı'nda, İtalya ile oynanacak olan özel maç öncesinde 3 oyuncu sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takımda İtalya maçı öncesi 3 eksik
A Milli Takım

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda deplasmanda Portekiz'e 3-1 yenilerek finallere katılma şansını 4 yıl sonraya bırakmıştı. Diğer tarafta ise Kuzey Makedonya karşısında evinde aldığı 1-0'lık yenilgi ile üst üste ikinci kez Dünya Kupası finallerine katılamayan İtalya, Türkiye ile özel maçta karşılaşacak.

Portekiz maçı sonrası Milli Takımı bırakan Burak Yılmaz sonrası üç oyuncuda sakatlıkları sebebiyle İtalya maçında oynayamayacak. Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, CSKA forması giyen Yusuf Yazıcı ve Fenerbahçeli savunma oyuncusu Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

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