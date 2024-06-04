Milli Takım'da Ozan Kabak sakatlandı: İtalya maçına devam edemedi

Hazırlık maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nı Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maç için İtalya'nın farklı şehirlerinden ve çevre ülkelerden gelen Türk taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı.