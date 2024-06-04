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Spor

Milli Takım'da Ozan Kabak sakatlandı: İtalya maçına devam edemedi

A Milli Takım'da İtalya ile oynanan özel maçın 41. dakikasında Ozan Kabak sakatlandı. Dizinden sakatlanan 24 yaşındaki milli oyuncu yerini Merih Demiral'a bıraktı.

22:49 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 23:10 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Ozan Kabak sakatlandı.
Ozan Kabak sakatlandı.

A Milli Takımı, EURO 2024 hazırlığı kapmasında özel maçta İtalya ile karşı karşıya geldi.


Milli oyuncu Ozan Kabak, maçın 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Dizinden sakatlanan Kabak, oyuna devam edemedi.


24 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.


Ozan Kabak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedye ile soyunma odasına götürülürken, tribünler alkışlarla Ozan'a destek oldu.

Spaletti - Ozan Kabak

İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti de Ozan Kabak'ın yanında giderek moral verdi.




#Türkiye
#Ozan Kabak
#Sakatlık
#İtalya
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