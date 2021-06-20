Spor Milli Takımın kötü oyunu Baküdeki tribünleri öfkelendirdi
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Milli Takımın kötü oyunu Bakü'deki tribünleri öfkelendirdi

A Milli Takımımızın İsviçre ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı büyük hayal kırıklığı yaşattı. Mutlak 3 puan parolasıyla çıktığımız mücadelede 2-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılara Bakü'deki tribünler tepki gösterdi. Milli Takım futbolcuları topu ayaklarına aldığı zaman ıslıklanırken tribünlerdeki bir kesim ise buna engel olmaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takımın kötü oyunu Baküdeki tribünleri öfkelendirdi
Milli Takım oyuncuları yenen gollerden sonra büyük üzüntü yaşadı.

A Milli Takımımız İsviçre ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride kapattı. Ay-Yıldızlıların yediği ikinci golden sonra Bakü'deki tribünler hareketlendi.

Milli Takımımızı desteklemek için tribünlere gelen Türk taraftarlar oynanan kötü oyun sonrasında milli takım futbolcularını ıslıklamaya başladı. Tribünlerdeki bir kesim ise buna engel olmaya çalıştı.

  • A Milli Takım İsviçre maçının ilk yarısında oyun anlamında çok varlık gösteremedi. Milli Takımımızın genç oyuncusu Mert Müldür ise mücadelesiyle dikkat çekti.

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