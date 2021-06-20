Milli Takımın kötü oyunu Bakü'deki tribünleri öfkelendirdi

A Milli Takımımız İsviçre ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride kapattı. Ay-Yıldızlıların yediği ikinci golden sonra Bakü'deki tribünler hareketlendi.

Milli Takımımızı desteklemek için tribünlere gelen Türk taraftarlar oynanan kötü oyun sonrasında milli takım futbolcularını ıslıklamaya başladı. Tribünlerdeki bir kesim ise buna engel olmaya çalıştı.

A Milli Takım İsviçre maçının ilk yarısında oyun anlamında çok varlık gösteremedi. Milli Takımımızın genç oyuncusu Mert Müldür ise mücadelesiyle dikkat çekti.