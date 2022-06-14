Spor Milli Takımın yıldızıyla ilgili ses getiren haber Manchester Uniteda transfer olabilir
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Milli Takımın yıldızıyla ilgili ses getiren haber: Manchester United'a transfer olabilir

A Milli Takımımızın futbolcularıyla ilgili transfer haberleri kaleme alınmaya devam ediyor. Kariyerini İtalya'da sürdüren Merih Demiral, Ay-Yıldızlılarda en çok ilgi gören oyuncuların başında geliyor. Başarılı savunma oyuncusu için heyecan verici bir teklifin geldiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takımın yıldızıyla ilgili ses getiren haber: Manchester Uniteda transfer olabilir
A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlarında henüz puan kaybı yaşamadı.

A Milli Takımımızın stoperi Merih Demiral, geçtiğimiz sezonu Atalanta'da tamamlamıştı. 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılamayan oyuncu Juventus'a geri döndü. Torino ekibinden ayrılmayı düşünen Merih için İngiliz devi Manchester United'ın teklif yapacağı öne sürüldü.

Footbal Italia'nın haberine göre Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olan Merih Demiral'ın Premier Lig'e transferi muhtemel gözüküyor. Portekizli yıldızın eski takım arkadaşına referans olabileceği aktarılırken Merih'in Manchester'ın defans hattındaki zaaflarına çözüm olabileceği ifade edildi.

  • Merih Demiral'ın Juventus'la sözleşmesi 2024'de sona eriyor. Milli futbolcunun piyasa değerinin 25 milyon Euro olduğu söyleniyor.
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