Milli Takımın yıldızıyla ilgili ses getiren haber: Manchester United'a transfer olabilir

A Milli Takımımızın stoperi Merih Demiral, geçtiğimiz sezonu Atalanta'da tamamlamıştı. 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılamayan oyuncu Juventus'a geri döndü. Torino ekibinden ayrılmayı düşünen Merih için İngiliz devi Manchester United'ın teklif yapacağı öne sürüldü.
Footbal Italia'nın haberine göre Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olan Merih Demiral'ın Premier Lig'e transferi muhtemel gözüküyor. Portekizli yıldızın eski takım arkadaşına referans olabileceği aktarılırken Merih'in Manchester'ın defans hattındaki zaaflarına çözüm olabileceği ifade edildi.
- Merih Demiral'ın Juventus'la sözleşmesi 2024'de sona eriyor. Milli futbolcunun piyasa değerinin 25 milyon Euro olduğu söyleniyor.
Football Italia'nın iddiasına göre Merih Demiral, Manchester United'a transfer olabilir
▪Haber detaylarında Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'ın yakın arkadaş oldukları ve transfer için Ronaldo'nun referans olabileceği aktarılıyor pic.twitter.com/9EKKWhf9qg
Football Italia'nın iddiasına göre Merih Demiral, Manchester United'a transfer olabilir