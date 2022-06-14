Milli Takımın yıldızıyla ilgili ses getiren haber: Manchester United'a transfer olabilir A Milli Takımımızın futbolcularıyla ilgili transfer haberleri kaleme alınmaya devam ediyor. Kariyerini İtalya'da sürdüren Merih Demiral, Ay-Yıldızlılarda en çok ilgi gören oyuncuların başında geliyor. Başarılı savunma oyuncusu için heyecan verici bir teklifin geldiği belirtildi.

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