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Milli tenisçi Zeynep Sönmez Miami Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Miami Açık'a veda etti

11:3717/03/2025, Pazartesi
AA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez Miami Açık'a veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Miami Açık'a veda etti

Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda Japon Ena Shibahara'ya 2-1 yenilerek elendi.

Indian Wells Turnuvası elemelerinin final turundan sakatlığı nedeniyle çekilen 22 yaşındaki milli tenisçi, yaklaşık 2 hafta sonra kortlara döndü.


Klasmanın 78. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki kadınlar turnuvasında dünya 138 numarası Shibahara ile karşılaştı.


Rakibine 6-3, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilen Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya veda etti.

#Zeynep Sönmez
#Miami Açık
#tenis

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