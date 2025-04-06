Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Milli tenisçiler Tuncay Duran ile Alp Horoz Yunanistan'daki turnuvada şampiyon oldu

Milli tenisçiler Tuncay Duran ile Alp Horoz Yunanistan'daki turnuvada şampiyon oldu

13:096/04/2025, воскресенье
AA
Sonraki haber
Milli tenisçiler Tuncay Duran ile Alp Horoz Yunanistan'daki turnuvada şampiyon oldu
Milli tenisçiler Tuncay Duran ile Alp Horoz Yunanistan'daki turnuvada şampiyon oldu

Uluslararası Heraklion Erkekler Tenis Turnuvası'na katılan Tuncay Duran ile Alp Horoz, finalde Vasilios Caripi-Jonas Pelle Hartenstein ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Tuncay-Alp çifti, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Kandiye kentinde düzenlenen, toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde, Güney Afrikalı Caripi ve Alman Hartenstein'ın karşısına çıktı.


Milli tenisçiler, sert zeminde oynanan karşılaşmayı 6-1 ve 6-3'lük setlerle kazanarak beraber 2'nci çiftler şampiyonluğunu elde etti.

#Tenis
#Tuncay Duran
#Alp Horoz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçi zammı ne kadar olacak? Talep günlük 1800 lira: Memur zammı için de çerçeve olacak