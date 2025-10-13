Yeni Şafak
Milliler 17 yıl sonra Kocaeli’de

11:4613/10/2025, Pazartesi
IHA
Taraftarlar milli maçta Kocaeli Stadyumu tribünlerini dolduracak.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan müsabakasıyla birlikte 17 yıl sonra Kocaeli’de maç oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu’nda Şili ile özel maçta karşı karşıya gelmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.


Kocaeli resmi olarak ilk, toplamda da 2. kez A Milli Takım’a ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu’nda Şili ile özel maç yaparken, sahadan da 1-0 galip ayrılmıştı.


Bu mücadeleyle 17 yıl sonra Kocaeli’de A Milli düzeyde karşılaşma oynanmış olacak. Ayrıca Gürcistan müsabakasıyla 2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu’nda ilk kez A Milli Futbol Takımı maça çıkacak.







