Milliler 17 yıl sonra Kocaeli’de

Kocaeli resmi olarak ilk, toplamda da 2. kez A Milli Takım’a ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu’nda Şili ile özel maç yaparken, sahadan da 1-0 galip ayrılmıştı.