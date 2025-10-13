Milli takım kampından ayrılan Berke Özer'e verilecek ceza netleşti! İşte o talimat

A Milli Takım'ın Gürcistan maçı öncesi Berke Özer krizi yaşandı. TFF yaptığı açıklamada genç file bekçisinin milli takım kampından izinsiz ayrıldığını duyururken Berke Özer ise izin aldığını ifade etti. Peki, Berke Özer'e TFF'den nasıl bir ceza çıkacak? İşte detaylar...
Lille forması giyen Berke Özer'in Bulgaristan maçı sonrası A Milli Takım kampından ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını bildirmiş ve "Bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.
TFF'nin açıklamasına kısa bir süre sonra cevap veren Berke Özer ise federasyonu yalanlamış ve teknik ve idari ekibin izni doğrultusunda kamptan ayrıldığını duyurmuştu.
Peki şimdi ne olacak? Berke Özer'i bekleyen ceza ne?
NTV Spor'da yer alan habere göre Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.
İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.
Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.