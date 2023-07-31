Minderin aslanları gururlandıracak

U17 Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da yapılacak.
U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı dün yapıldı. Toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve UWW Protokol Direktörü Önder Yakşi, UWW Teknik Delegesi Peter Basça, UWW Hakem Delegesi Muhammed Kamel Bouaziz ve UWW Doktoru Stefan Hristov Strugarov katıldı.
Başkan Eroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ve aynı zamanda federasyonumuzun 100. kuruluş yılında bu önemli organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutlu ve gururluyuz. 60 ülkeden 600'ün üzerinde genç güreşçi dünyanın en iyisi olmak için mücadele edecek. Birçok önemli şampiyon bu organizasyonlarda başarılı olarak dünya güreşinin vitrinine çıkıyor. 'Gençliğimiz geleceğimiz' sloganıyla ilerliyoruz. Minderin genç aslanları başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıracak. Binin üzerinde misafirimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bir hafta boyunca güreşin kalbi İstanbul'da atacak. Tüm güreş severleri minderin genç aslanlarına destek vermeleri için Başakşehir Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Güreş Federasyonu, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle 4 Ağustos Cuma günü de özel bir gece düzenleyecek. Başkan Eroğlu bu konuda yaptığı açıklamada, "Eski ve yeni tüm yöneticilerimiz, güreşçilerimiz ve büyüklerimizin davet edildiği gecede 'Her şey Türkiye için, her şey Türk güreşi için' diyerek birlik ve beraberliğini göstereceğiz" dedi.