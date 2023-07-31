Minderin aslanları gururlandıracak

Başkan Eroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ve aynı zamanda federasyonumuzun 100. kuruluş yılında bu önemli organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutlu ve gururluyuz. 60 ülkeden 600'ün üzerinde genç güreşçi dünyanın en iyisi olmak için mücadele edecek. Birçok önemli şampiyon bu organizasyonlarda başarılı olarak dünya güreşinin vitrinine çıkıyor. 'Gençliğimiz geleceğimiz' sloganıyla ilerliyoruz. Minderin genç aslanları başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıracak. Binin üzerinde misafirimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bir hafta boyunca güreşin kalbi İstanbul'da atacak. Tüm güreş severleri minderin genç aslanlarına destek vermeleri için Başakşehir Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.