Mircea Lucescu maça çıkmadan yeni takımından ayrıldı

Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen Mircea Lucescu görevinden ayrıldığını duyurdu.

"Ben bir korkak değilim"

74 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada, "Taraftarların düşmanca yaklaşımı altında işimi yapmam imkansız. Ben bir korkak değilim, daha önce Galatasaray'dan Beşiktaş'a da gittim ve onlara kupa verdim. Derdim para değildi" ifadelerini kullandı.

Kiev taraftarı Lucescu'ya tepki gösterdi

Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, ezeli rakipleri Shakhtar Donetsk'in eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun takımın başına geçirilmesini protesto etmiş ve Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurmuştu.

Dinamo Kiev'de Lucescu isyanı: Herkes istifa etsin Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ezeli rakipleri Shakhtar Donetsk'in eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun takımın başına geçirilmesini protesto etti. Kulüp yönetiminin hedef alındığı açıklamada, "Sağduyu, onur ve haysiyetlerini tamamen yitirdiler. Defalarca Dinamo Kiev'e yönelik yanlış ifadeler kullanan 74 yaşındaki teknik direktör ile anlaşılması, Dinamo'nun tüm taraftarlarını hiç saymaktır ve Surkis (Kulüp başkanı), bunun hangi sonuçları doğuracağının farkına varmalı" denildi."Tüm kulüp çalışanları istifa etsin"Tüm kulüp çalışanlarına, Lucescu'nun göreve getirilmesini protesto için istifa çağrısı yapan taraftarlar, Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.Blohin: Bana karşı bir hakaretDinamo Kiev'in eski teknik patronu Oleg Blohin de Lucescu tercihine tepki gösterdi. Blohin, "Lucescu, Dinamo hakkında, kulübün tarihi hakkında, Lobanovskiy (Dinamo Kievli efsane futbolcu ve teknik adam) hakkında, kulübün tüm gelenekleri hakkında neler söylemişti? Bu bana karşı yapılan bir hakaret" ifadelerini kullandı.Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada, tecrübeli Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Lucescu, 2004-2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk ekibini çalıştırmış ve bu süre içinde 8 Ukrayna Ligi, 6 Ukrayna Kupası, 7 Ukrayna Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.Ласкаво просимо до Києва, Містер!Контракт укладено на два роки з опцією прологнації ще на рік.Детальніше: https://t.co/TPz9XZh5FC pic.twitter.com/vUOMQP9EzV— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2020



