Mircea Lucescu maça çıkmadan yeni takımından ayrıldı
Dört gün önce Dinamo Kiev'e imza atan Mircea Lucescu, taraftarların tepkileri sonrası görevinden istifa etti. Rumen çalıştırıcı ayrılığıyla ilgili, "Taraftarların düşmanca yaklaşımı altında işimi yapmam imkansız" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen Mircea Lucescu görevinden ayrıldığını duyurdu.
"Ben bir korkak değilim"
74 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada, "Taraftarların düşmanca yaklaşımı altında işimi yapmam imkansız. Ben bir korkak değilim, daha önce Galatasaray'dan Beşiktaş'a da gittim ve onlara kupa verdim. Derdim para değildi" ifadelerini kullandı.
Kiev taraftarı Lucescu'ya tepki gösterdi
Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, ezeli rakipleri Shakhtar Donetsk'in eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun takımın başına geçirilmesini protesto etmiş ve Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurmuştu.
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