SÜPER LİG

Mohamed Sissoko İstanbulspor-Ümraniyespor maçını izledi

Mohamed Sissoko İstanbul'a geldi

İstanbul'a gelen Malili yıldız futbolcu Mohamed Sissoko, geçmişte Türkiye’den teklif aldığı belirterek, "Teklifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transfer ücretleri olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi IHA
Şu anda kulüpsüz olan Sissoko kariyerinde Liverpool, PSG ve Juventus formaları da giydi.

Şu anda kulüpsüz olan Sissoko kariyerinde Liverpool, PSG ve Juventus formaları da giydi.

Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, Fiorentina ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Malili futbolcu Mohamed Sissoko, önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’de oynanan İstanbulspor-Ümraniyespor maçını izleyen Sissoko, İstanbulspor’a daveti için teşekkür ettiğini belirterek, şunları söyledi:

  • Çok güzel bir maç oldu. Türkiye'nin seviyesini görmüş oldum. Bence beraberlik maçın hakkıydı. Çok güzel misafirperverlik gösterdiler.

"Kesinlikle transfer ile ilgili gelmedim"

Davetin kesinlikle transfer ile ilgili olmadığını açıklayan 33 yaşındaki futbolcu, "Sadece İstanbulspor’un davetini kabul ettim. Hakkı Sarıalioğlu’na misafir ettiği için teşekkür ederim" diye konuştu.
"Geçmişte teklif aldım"

Geçmişte Türkiye’den teklif aldığını söyleyen Sissoko, "Geçmişte ister istemez Türkiye’den teklifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transfer ücretleri olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Eskişehirspor'da oynayan Ibrahim Sissoko ile Akhisarspor'da futbol hayatını sürdüren Abdoul Sissoko, Mohamed Sissoko'nun kardeşleri.

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