Montella'dan İrfan Can açıklaması

Vincenzo Montella
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup karşılaşmasında bugün saat 21.45'te Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.
İlk 11'de Hırvatistan karşılaşmasından tek fark olarak İrfan Can Kahveci - Yunus Akgün değişikliği bulunuyor.
Maç öncesi verdiği röportajda İrfan Can Kahveci'ye değinen teknik direktör Vincenzo Montella,"Değişiklik yapma isteğim vardı. Yunus Akgün'ü ekledik ve İrfan Can'ı dışarı aldık. İrfan geçen maç fiziksel olarak harika bir maç çıkardı. Bugün Yunus gibi farklı özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.