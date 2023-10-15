Montella'dan İrfan Can açıklaması

Maç öncesi verdiği röportajda İrfan Can Kahveci'ye değinen teknik direktör Vincenzo Montella,"Değişiklik yapma isteğim vardı. Yunus Akgün'ü ekledik ve İrfan Can'ı dışarı aldık. İrfan geçen maç fiziksel olarak harika bir maç çıkardı. Bugün Yunus gibi farklı özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.