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Mostafa Mohamed: Şampiyon olacağımıza inanıyorum

Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan Mustafa Muhammed, Antalyaspor maçında Galatasaray’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Mısırlı futbolcu, hem sağlığına kavuşmanın hem de kritik süreçte takımına 3 puan kazandırarak geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed: Şampiyon olacağımıza inanıyorum
Mostafa Mohamed bu sezon 6 gol kaydetti.

Süper Lig’de oynadığı son 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Galatasaray’da hem Antalyaspor maçını kazanarak zirve yarışını devam ettirmenin, hem de Mustafa Muhammed’in geri dönüşünün mutluluğu yaşanıyor. Ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılı takıma katılan ve çıktığı ilk 5 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı oyuncu, sonrasında 5 haftalık suskunluk ve Kovid-19 rahatsızlığıyla takımdan ayrı kalmıştı. Cuma günü karantina süresi dolan ve son 3 testinin de negatif çikmasıyla takımının Antalya kampına gelen Mustafa Muhammed, yedek başladığı karşılaşmaya sonradan dahil olup, attığı golle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışının içinde kalmasını sağladı.

Eski günlere geri döndüm

Maç sonrası arkadaşlarıyla duygularını paylaşan Mustafa Muhammed, birçok sevinci bir arada yaşadığını belirtti. Uzun zamandır gol atamamasından dolayı üzgün olduğunu belirten Mısırlı forvet, “Bunun üzerine bir de hastalık yaşayınca daha da zorlandım. Ama çok şükür hem sağlığıma kavuştum hem de tekrar gol atarak eski günlere geri döndüm. Ligin sonuna kadar sizlerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğim. Galatasaray’ın hedefi her zaman şampiyonluk olmuştur. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımızı umuyorum” diye konuştu.

  • Süper Lig kariyerindeki 6. golünü atan Mustafa Muhammed’in gol sonrası yaptığı emzikli sevinci de 3 aylık bebeğine adadığı öğrenildi


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