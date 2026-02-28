MotoGP'nin ilk etabındaki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu

Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 13 tur üzerinden yapılan sezonun ilk sprint yarışında 19.39.155'lik derece elde eden Red Bull KTM Fabrika takımının İspanyol sürücüsü Pedro Acosta, birinci sırayı aldı.