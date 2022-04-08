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Spor Murat Akçadan yönetime sert sözler Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın
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Murat Akça'dan yönetime sert sözler: Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murt Akça kadro dışı bırakılmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Murat Akça, "Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Murat Akçadan yönetime sert sözler: Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın
Murat Akça

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça’nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Murat Akça, performansının yeterli olduğunu ve yönetimin kendi başarısızlıklarını faturasını oyunculara kestiğini ifade etti.

  • "Haftanın oyuncusu seçildim"
  • Murat Akça paylaşımında, "Son 8 hafta 6 defa Süper Lig'de haftanın ilk 11'ine seçilmişim. 1,5 senede 50 maça çıktım bu takımda ve performans nedeniyle kadro dışı bırakıldım bugün. Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın. Asıl olan Altay'dır" ifadelerini kullandı.

Murat Akça'nın paylaşımı
Murat Akça'nın paylaşımı
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