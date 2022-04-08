Murat Akça'dan yönetime sert sözler: Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça’nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Murat Akça, performansının yeterli olduğunu ve yönetimin kendi başarısızlıklarını faturasını oyunculara kestiğini ifade etti.

"Haftanın oyuncusu seçildim"

Murat Akça paylaşımında, "Son 8 hafta 6 defa Süper Lig'de haftanın ilk 11'ine seçilmişim. 1,5 senede 50 maça çıktım bu takımda ve performans nedeniyle kadro dışı bırakıldım bugün. Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın. Asıl olan Altay'dır" ifadelerini kullandı.