Muriqi için iki İngiliz kulübü sırada

İngiltere Premier Lig takımları Burnley ve Tottenham, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için sarı- lacivertli kulübe resmi transfer teklifinde bulundu. Fenerbahçe yönetimi devre arasında Vedat Muriqi kalitesinde bir oyuncu bulunamayacağını düşündüğü için devre arasında satışı kesinlikle düşünmüyor.

Yönetim görüşme yaptı

Özveriyle mücadele eden, takıma katkı sağlamaya devam eden Vedat Muriqi, yönetimin en takdir ettiği isimlerden. Yönetim, geçtiğimiz günlerde Kosovalı golcü ile bir görüşme yaptı ve Avrupa’dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışmaması için kendisini takımda tutmak istediklerini ve takımda kalmasının daha doğru olacağını iletti. Kosovalı golcü de tamamen Fenerbahçe’ye odaklanmış durumda ve tek hedefinin bu sezon sarı-lacivertli takım ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Kadıköy'ün golcüsü

Sarı-lacivertli takımın hücum hattında vazgeçilmez olan Vedat Muriqi, ileride yeterince pas alamıyor. Özellikle kanatlardan 25 yaşındaki oyuncuya yeterince top gelmiyor. Vedat Muriqi bu nedenle top almak için orta sahaya geliyor, savunmaya sürekli yardımda bulunuyor ve rakibi karşılayarak top kapıyor. Savunmaya yardımcı da olan Kosovalı golcü, savunmadan top çıkarıyor, oyun içinde de topu saklayan isim oluyor.

Vedat Muriqi, geçen sezon forvet hattını oluşturan üç futbolcuyu da gol sayısını ilk yarıda yakaladı. Geçen sezon Roberto Soldado 6, Michael Frey 3, İslam Slimani 1 olmak üzere 10 gol atmıştı, Vedat Muriqi, ilk yarıda attığı 10 golle 3 golcünün bir sezonki toplam performansına ulaştı. Kosovalı golcü, filelere gönderdiği 10 golün 8’ini Ülker Stadı’nda taraftarları önünde kaydetti. Vedat Muriqi, son 6 golünü de iç sahada filelere gönderdi.