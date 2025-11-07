Yeni Şafak
Naim Süleymanoğlu'nun hocası Hilmi Pekünlü hayatını kaybetti

14:327/11/2025, Cuma
IHA
Hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu, "Yüzyılın sporcusu" eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu henüz 8 yaşındayken halterle tanıştıran antrenörü Hilmi Pekünlü, "Cep Herkülü"nün küçüklüğünü, spora adım attığı günleri anlatmıştı.

Türk halterinin efsane isimlerinden ’Cep Herkülü’ lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun ilk antrenörü olarak tanınan Hilmi Pekünlü, Kütahya’da hayatını kaybetti.

Bursa’nın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde dünyaya gelen ve 1991 yılında Kütahya’ya yerleşen Hilmi Pekünlü, burada halter antrenörlüğüne devam etti. Naim Süleymanoğlu’nun çocukluk yıllarında yanında olan Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi.


Hilmi Pekünlü, Hayme Ana Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

