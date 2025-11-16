Yeni Şafak
New Orleans'ta Willie Green dönemi sona erdi

11:0516/11/2025, Pazar
AA
Willie Green, son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Willie Green, son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

NBA’de sezonun en zayıf başlangıçlarından birini yapan New Orleans Pelicans, başantrenör Willie Green’in görevine son verdi. 2021’den bu yana takımın başında olan Green döneminde Pelicans 150 galibiyet, 190 mağlubiyet elde etmişti. Son 4 maçını da kaybeden ekipte yardımcı antrenör James Borrego geçici olarak görevi devraldı.

NBA’de mücadele eden New Orleans Pelicans, Batı Konferansı’ndaki kötü performansın ardından teknik ekipte değişikliğe gitti. Kulüp, beşinci sezonunu geçiren başantrenör Willie Green ile yolların ayrıldığını duyurdu. Green’in görevden alınması, takımın sezona yaptığı düşük tempolu başlangıcın ardından kaçınılmaz hale geldi.


Geçici görev James Borrego’da

Pelicans’ın resmi açıklamasında, yardımcı antrenör James Borrego’nun yeni bir karar alınana kadar takımın başında sahaya çıkacağı bildirildi. Borrego, Green döneminde teknik ekibin önemli isimlerinden biri olarak görev yapıyordu.


Green döneminin bilançosu

Willie Green, 2021 yılında devraldığı Pelicans’ta toplam 150 galibiyet ve 190 mağlubiyet gördü. Bu süreçte takım zaman zaman rekabetçi performanslar sergilese de istikrarlı bir başarı grafiği yakalayamadı.


Sezonun en kötü başlangıçlarından biri

Pelicans, bu yıl oynadığı maçlarda yalnızca 2 galibiyet alabildi ve 10 mağlubiyetle Batı Konferansı’nın son sırasına geriledi. Son dört karşılaşmanın da kaybedilmesi kulüp yönetimini acil bir değişiklik kararı almaya yöneltti.




#NBA
#New Orleans Pelicans
#Willie Green
