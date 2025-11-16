New Orleans'ta Willie Green dönemi sona erdi

NBA’de mücadele eden New Orleans Pelicans, Batı Konferansı’ndaki kötü performansın ardından teknik ekipte değişikliğe gitti. Kulüp, beşinci sezonunu geçiren başantrenör Willie Green ile yolların ayrıldığını duyurdu. Green’in görevden alınması, takımın sezona yaptığı düşük tempolu başlangıcın ardından kaçınılmaz hale geldi.





Geçici görev James Borrego’da





Pelicans’ın resmi açıklamasında, yardımcı antrenör James Borrego’nun yeni bir karar alınana kadar takımın başında sahaya çıkacağı bildirildi. Borrego, Green döneminde teknik ekibin önemli isimlerinden biri olarak görev yapıyordu.





Green döneminin bilançosu





Willie Green, 2021 yılında devraldığı Pelicans’ta toplam 150 galibiyet ve 190 mağlubiyet gördü. Bu süreçte takım zaman zaman rekabetçi performanslar sergilese de istikrarlı bir başarı grafiği yakalayamadı.





Sezonun en kötü başlangıçlarından biri





Pelicans, bu yıl oynadığı maçlarda yalnızca 2 galibiyet alabildi ve 10 mağlubiyetle Batı Konferansı’nın son sırasına geriledi. Son dört karşılaşmanın da kaybedilmesi kulüp yönetimini acil bir değişiklik kararı almaya yöneltti.











