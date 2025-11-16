Doncic alev aldı: Lakers Milwaukee'yi dağıttı

NBA’de geceye damga vuran sonuçlar, Batı Konferansı’nın üç iddialı takımından geldi. Oklahoma City Thunder, Spectrum Center’da konuk olduğu Charlotte Hornets’ı 109-96 mağlup ederek üst üste 5. maçını kazandı. Shai Gilgeous-Alexander’ın 33 sayı, Chet Holmgren’in 25 sayı ve Ajay Mitchell’ın 14 sayılık katkıları Thunder’ı galibiyete taşıdı. Hornets cephesinde Miles Bridges’ın 15, Kalkbrenner, Sexton ve Diabate’nin 13’er sayısı yenilgiyi önleyemedi.





Lakers, Doncic’in 41 sayısıyla rahat kazandı





Gecenin bir diğer maçında Los Angeles Lakers, Fiserv Forum’da Milwaukee Bucks’ı 119-95 mağlup ederek sezondaki 10. galibiyetini elde etti. Lakers’ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle öne çıkarken; Austin Reaves 25, Deandre Ayton ise 20 sayıyla takıma destek verdi. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo’nun 32 sayı ve 10 ribauntluk performansı farkı kapatmaya yetmedi.





𝙇𝙐𝙆𝘼 𝘿𝙊𝙉𝘾𝙄𝘾 🪄 🎩



🏀 41 sayı

💪 9 ribaund

🅰️ 6 asist

🎯 5 üçlük



Los Angeles Lakers, deplasmanda Milwaukee Bucks’ı 119-95 mağlup etti. pic.twitter.com/Mw0jaBGlzC — NBA Türkiye (@NBATurkiye) November 16, 2025





Nuggets’tan 7 maçlık seri





Batı Konferansı ikincisi Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves karşısında 123-112’lik skorla galip gelerek peş peşe 7. kez kazanmayı başardı. Nikola Jokic, 27 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bir “triple-double” daha kaydetti. Aaron Gordon, Tim Hardaway Jr. ve Jamal Murray’in üçü de 23’er sayı üreterek Nuggets’ın gücünü ortaya koydu. Timberwolves’ta Julius Randle ve Anthony Edwards 26’şar sayı ile oynadı ancak mağlubiyeti engelleyemedi.











