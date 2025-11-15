Yeni Şafak
Alperen Şengün üçlük sırrını açıkladı

15:3515/11/2025, Cumartesi
Alperen Şengün son maçında 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist kaydetti.
Alperen Şengün son maçında 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist kaydetti.

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, yaz döneminde sürdürdüğü yoğun çalışmanın meyvelerini EuroBasket 2025’te aldığını söyledi. Portland Trail Blazers maçı sonrası konuşan Şengün, hem Rockets ekibinin hem de milli takımın desteğiyle üç sayı performansını güçlendirdiğini, Ergin Ataman’ın kendisine önemli bir özgüven sağladığını vurguladı.

NBA’de Houston Rockets adına başarılı performanslar sergileyen Alperen Şengün, üç sayı çizgisinin gerisindeki gelişimini yaz boyunca yaptığı çalışmalarla ilişkilendirdi. Portland Trail Blazers karşılaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli oyuncu, EuroBasket 2025 sürecinin bu dönüşümde belirleyici olduğunu söyledi.



“Yaz boyunca durmadan çalıştım”

Şengün, hem Rockets yardımcı antrenörü Cam Hodges’ın hem de bireysel koçu olan Sırp antrenör Giorgi’nin hazırlık sürecinde yanında olmasının büyük katkı sağladığını belirtti. 23 yaşındaki pivot, yaz aylarını verimli geçirdiğini aktararak, bu çalışmaların milli takım formasıyla test edilmesinin kendisi için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.


Ataman’ın desteği yeni bir özgüven getirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ın özellikle dış atış konusundaki yönlendirmeleriyle özgüveninin arttığını söyleyen Alperen, kaçırdığı şutlardan sonra bile motive edildiğini dile getirdi. Ataman’ın daha fazla deneme yapması gerektiğini hatırlatmasının kendisini cesaretlendirdiğini vurgulayan Şengün, asıl hedefinin istikrarlı bir şekilde üçlük denemek olduğunu kaydetti.








#NBA
#Alperen Şengün
#EuroBasket 2025
#Houston Rockets
