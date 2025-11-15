Alperen Şengün üçlük sırrını açıkladı

NBA’de Houston Rockets adına başarılı performanslar sergileyen Alperen Şengün, üç sayı çizgisinin gerisindeki gelişimini yaz boyunca yaptığı çalışmalarla ilişkilendirdi. Portland Trail Blazers karşılaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli oyuncu, EuroBasket 2025 sürecinin bu dönüşümde belirleyici olduğunu söyledi.

Şengün, hem Rockets yardımcı antrenörü Cam Hodges’ın hem de bireysel koçu olan Sırp antrenör Giorgi’nin hazırlık sürecinde yanında olmasının büyük katkı sağladığını belirtti. 23 yaşındaki pivot, yaz aylarını verimli geçirdiğini aktararak, bu çalışmaların milli takım formasıyla test edilmesinin kendisi için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.