Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nicolas Otamendi River Plate'e transfer oldu

Nicolas Otamendi River Plate'e transfer oldu

16:0730/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih ve Benfica takımları ABD'nin North Carolina eyaletinde yer alan Charlotte kentindeki Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç sonunda Benfica oyuncusu Nicolas Otamendi galibiyet sevinci yaşadı.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih ve Benfica takımları ABD'nin North Carolina eyaletinde yer alan Charlotte kentindeki Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç sonunda Benfica oyuncusu Nicolas Otamendi galibiyet sevinci yaşadı.

Arjantin ekibi River Plate, 38 yaşındaki futbolcu Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Arjantinli stoper ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Velez Sarsfield takımında başlayan Otamendi, 2010'da Porto'ya transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Valencia, Manchester City ve Benfica'da top koşturan deneyimli oyuncu, 2014'te kiralık olarak Atletico Mineiro'da da görev yaptı.

Yaklaşık 16 yıl süren Avrupa kariyerine 21 kupa sığdıran Nicolas Otamendi, uzun seneler formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

#Nicolas Otamendi
#River Plate
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?