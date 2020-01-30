Nwakaeme'nin kartı iptal edilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme için yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda yıldız oyuncu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;