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Nwakaeme'nin kartı iptal edilmedi

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme'nin kartının iptali için yaptığı itirazı reddetti. Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nwakaeme

Nwakaeme

Fotoğraf: Ferdi Uzun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme için yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda yıldız oyuncu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;

  • "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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