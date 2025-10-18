Okan Buruk'tan Başakşehir maç sonu kart isyanı: 'Dünyada ilktir bu'

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.





Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

'İki takım için de zordu'

"İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı."

'3'ü bulup maçı bitirebilirdik'

"Bugün daha dinlenik, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik."





'Çok başarılı olacaklar'

"İyi bir takıma karşı kazandık. İyi kurulmuş bir kadro var, Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım. Lige göre çok iyi bir kadro. Çok başarılı olacaklar. Nuri Hoca'nın da iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. İyi bir kadro, iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda 3 puan almak değerli."

'Leroy, Sara ve Kaan iyi işler yaptı'

"Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı. Sara da iyi oynadı. Genel, bütün oyuncular iyi oynadı. Kaan iyi işler yaptı."





'Herkesi zorladı Atilla Hoca'

"İki takım için en büyük zorluk. Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin."





'Dünyada ilktir bu'

"Çok kart gördük ilk yarı, bizi çok etkiledi. Doğruyu yanlışı tam olarak bilmiyorum, seyretmek lazım, benim gördüğüm kart yanlıştı. Hakeme 'okey' yaptım, bana sarı kart gösterdi. Dünyada ilktir bu. Protestom da yoktu, kararıyla ilgili bir şeyim yoktu."





'4-3-3'te çok etkililer'

"Bugün gündüz maç vardı Bodo'nun, deplasmanda 5-2 kazandılar. İzledim o maçı. İyi takım. Topla iyi işler yapıyorlar. 4-3-3'te çok etkililer. Bugün de 4-3-3'e karşı oynadık. İki maç arasında fark olacaktır."

'Kazanmaya odaklanacağız'

"Bodo'nun etkili ve üreten oyuncuları var, tehlikeliler. İç saha ve deplasman maçları arasında farklılıklar var, iç sahaları sentetik. Genç, oturmuş bir takımları var. İlk maçı kazanamadık, Liverpool'dan 3 puan aldık, buradan 3 puan almak çok büyük avantaj getirecek. Kazanmaya odaklanacağız."















