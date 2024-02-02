Okan Buruk'tan transfer mesajı: "Bir oyuncu daha alabiliriz"

Buruk, amaçlarının bundan sonra kupa maçına hazırlanmak olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Kupası maçları başlıyor, yoğun bir fikstürden geçeceğiz. Özellikle şubat ayı bizim için çok yoğun. Bu yoğunluk içerisinde de maçları kazanmak bize moral olarak geri dönüyor. Bundan sonraki haftalarda da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"BİR OYUNCU DAHA ALABİLİRİZ"

Hedeflerinin Avrupa kupalarında başarı olduğunu vurgulayan Buruk, "Bugün Avrupa için son gün biliyorsunuz. Avrupa listemizi oluşturup bundan sonra kalan bir haftada da eğer bize uygun bir oyuncu çıkarsa bunu gerçekleştireceğiz. Yabancı sayımızda bir boşluğumuz var. Bütçe olarak da yine ayırabileceğimiz bir bütçe var. Bu bütçe içerisinde de yine bir transfer olursa yapacağız. İstediğimiz gibi bir oyuncu çıkmazsa transfer yapmayacağız. Ama hedefimiz Galatasaray'ı hem ligde hem Avrupa'da büyük başarılara ulaştırmak." şeklinde konuştu.

Buruk, bugün 2 transfer yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti;

"Tam olarak istediğimiz oyuncuları tabii ki almaya çalıştık. Özellikle sol bekte elimizde iyi opsiyonlar var. Son maçlarda oynattığımız Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan yine bugün Berkan var. Yani bu oyuncularla birlikte o bölgede birçok çeşitlilik yakaladık. Orada Türk oyuncu kullanmayı düşünüyorduk. O yüzden daha çok Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalıştık. Bugün yaptığımız sağ bek transferi Sacha Boey'in yerine yaptığımız transfer oldu. Bakambu'ya iyi bir teklif gelmişti ve santrfor bölgesine bir transfer yaptık. Burada çok yoğun bir çalışma sergiledik. Özellikle başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuz takıma destek vermek için her zaman bizim yanımızdalar. Devre arası tabii ki transfer yapmak çok daha zor. Seçenek azalıyor. Fırsat transferi önümüzde olabilir. Bu anlamda başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim istediklerimizi her zaman yerine getirmeye çalışıyorlar."



















