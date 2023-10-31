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Spor

Okan Buruk'un bileği bükülmüyor

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu günden beri taraftarını hiç üzmedi. Sarı -kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 58 resmi maçta sadece 6 kez yenilen Okan Buruk, 2.80 puan ortalamasıyla tarih yazıyor.

Umut Yılmaz
10:05 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği 2022-23 sezonundan bu yana camiasına bahar havası yaşatıyor.


İlk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yakalayan, takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Buruk'un ligde bu sezon henüz yenilgisi bulunmuyor. 2023 yılında Süper Lig'de 31 maçta 83 puan toplamayı başaran Okan Buruk lig tarihinde takvim yılı içerisinde en yüksek puan ortalaması yakalayan takım ve teknik adam olarak dikkat çekti. 2022-23 sezonunu 2.41 puan ortalamasıyla şampiyon tamamlayan Buruk, bu sezon bunu 2.80'e çıkarttı.


Galatasaray Teknik Direktörü olarak 58 resmi maça çıkan Buruk, sadece 6 mağlubiyet yaşadı.




Hedefleri büyük

Süper Lig'de iki farklı takımla şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Galatasaray ile bu kupayı tekrar kazanmak için sıkı çalışıyor. Fenerbahçe ile sıkı bir zirve yarışı veren tecrübeli çalıştırıcı, uzun soluklu yarışın sonunda üst üste ikinci, toplam üçüncü lig şampiyonluğunu yaşamak istiyor. 50 yaşındaki çalıştırıcının asıl hedefi ise Avrupa'da başarılı olabilmek. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu hedefleyen Buruk, Avrupa'da kupa kazanmak istiyor.


Zorlu maçların sol beki Abdülkerim Bardakçı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, performansıyla teknik direktörü Okan Buruk'un gözdeleri arasında yer alıyor. Deneyimli teknik adam, zaman zaman sol bekte görev verdiği milli futbolcuyu zorlu maçlarda bu bölgeye çekecek. Buruk; Bayern Münih deplasmanı, iç sahadaki Manchester United maçı ya da Fenerbahçe derbisinde Abdülkerim'i sol bekte değerlendirecek.



Ziyech komutaya geçiyor

Bu sezon 10 numarada istikran sağlayamayan Galatasaray'da bu bölgedeki isimler sürekli değişirken, sıra Ziyech'e geldi. Son dönemde Kerem Aktürkoğlu, bu bölgede forma giyse de sol kanattaki performansını burada gösteremedi. Rizespor deplasmanında Mertens'i 11'de deneyen teknik direktör Okan Buruk, beklediği verimi alamazken, şimdi ise Ziyech'i forvet arkasında oynatmayı planlıyor.






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
#Abdülkerim Bardakçı
#Hakim Ziyech
31 dakika önce
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