Oklahoma City 8’de 8 yaptı

11:055/11/2025, Çarşamba
IHA
Oklahoma City Thunder, Clippers’ı deplasmanda yendi, 8’de 8 yaptı
Oklahoma City Thunder, Clippers’ı deplasmanda yendi, 8’de 8 yaptı

NBA’de Oklahoma City Thunder, deplasmanda oynadığı Los Angeles Clippers’ı 126-107’lik skorla mağlup etti ve ligdeki 8. maçından da galip ayrıldı.

NBA’de normal sezon 6 karşılaşmayla devam etti. Chicago Bulls, United Center’da karşılaştığı Philadelphia 76ers’ı son saniyelerde bulduğu 3’lükle 113-111’lik skorla mağlup etti ve 6. galibiyetini elde etti. Chicago’da Joshua Giddey 29 sayı, 15 ribaund ve 12 asistle oynayarak triple double, Nikola Vucevic de 19 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Philadelphia’da ise milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla mücadele etti. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 39 sayı, Joel Embiid de 20 sayıyla katkı verdi.


Oklahoma’dan 8’de 8

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, bu sezon da iyi performansını sürdürüyor. Oklahoma, Intuit Dome’da mücadele ettiği Los Angeles Clippers’ı 126-107’lik skorla yenerek 8’de 8 yaptı. Oklahoma City Thunder’da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 12 asistle double double yaparken, Isaiah Joe de 22 sayıyla öne plana çıktı. Ligdeki 4. yenilgisini alan Clippers’ta ise James Harden 25 sayı, John Collins 17 sayı ve Derrick Jones da 16 sayıyıla oynasa da galibiyete yetmedi.


NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:


Toronto Raptors: 128 - Milwaukee Bucks: 100

Atlanta Hawks: 127 - Orlando Magic: 112

Chicago Bulls: 113 - Philadelphia 76ers: 111

New Orleans Pelicans: 116 - Charlotte Hornets: 112

Golden State Warriors: 118 - Phoenix Suns: 107

Los Angeles Clippers: 107 - Oklahoma City Thunder: 126

#oklahoma city thunder
#los angeles clippers
#nba
