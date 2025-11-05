Oklahoma City 8’de 8 yaptı

NBA’de normal sezon 6 karşılaşmayla devam etti. Chicago Bulls, United Center’da karşılaştığı Philadelphia 76ers’ı son saniyelerde bulduğu 3’lükle 113-111’lik skorla mağlup etti ve 6. galibiyetini elde etti. Chicago’da Joshua Giddey 29 sayı, 15 ribaund ve 12 asistle oynayarak triple double, Nikola Vucevic de 19 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Philadelphia’da ise milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla mücadele etti. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 39 sayı, Joel Embiid de 20 sayıyla katkı verdi.