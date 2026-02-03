Olaitan Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Junior Olaitan
Beşiktaş, Göztepe’nin 23 yaşındaki Beninli oyuncusu Junior Olaitan’ı İstanbul’a getirdi. Olaitan'ı siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen oyuncuyu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Olaitan, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı. Oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
#Beşiktaş
#Junior Olaitan
#Transfer