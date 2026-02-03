Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Olaitan Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Olaitan Beşiktaş için İstanbul'a geldi

15:373/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Junior Olaitan
Junior Olaitan

Beşiktaş, Göztepe’nin 23 yaşındaki Beninli oyuncusu Junior Olaitan’ı İstanbul’a getirdi. Olaitan'ı siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen oyuncuyu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.

Olaitan, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı. Oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.




#Beşiktaş
#Junior Olaitan
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan imsakiyesi 2026 yayımlandı: İstanbul, Ankara, İzmir… İl il imsak vakti sahur saati, akşam ezanı iftar vakitleri