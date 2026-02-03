Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Göztepeli futbolcu İstanbul'a geliyor

Yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Göztepe ile bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken iki kez fileleri havalandırmayı başardı. Göztepe sezon başında Olaitan'ı Fransız ekibi Grenoble'den 850 bin Euro karşılığında transfer etmişti.