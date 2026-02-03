Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Göztepeli futbolcu İstanbul'a geliyor

Kış transfer döneminde Rafa Silva ayrılığı sonrası Beşiktaş orta transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe forması giyen başarılı futbolcunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Ara transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar orta sahaya Göztepeli Junior Oliatan'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüp, Beninli orta sahanın bugün saat 14.30'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.
"Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.
Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır."
23 yaşındaki orta saha oyuncusu Göztepe ile bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken iki kez fileleri havalandırmayı başardı. Göztepe sezon başında Olaitan'ı Fransız ekibi Grenoble'den 850 bin Euro karşılığında transfer etmişti.