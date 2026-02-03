Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Göztepeli futbolcu İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Göztepeli futbolcu İstanbul'a geliyor

11:203/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Junior Olaitan
Junior Olaitan

Kış transfer döneminde Rafa Silva ayrılığı sonrası Beşiktaş orta transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe forması giyen başarılı futbolcunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Ara transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar orta sahaya Göztepeli Junior Oliatan'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüp, Beninli orta sahanın bugün saat 14.30'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır."

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Göztepe ile bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken iki kez fileleri havalandırmayı başardı. Göztepe sezon başında Olaitan'ı Fransız ekibi Grenoble'den 850 bin Euro karşılığında transfer etmişti.




#Beşiktaş
#Junior Olaitan
#Transfer
#Göztepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 3 Şubat 2026 aktüel ürünleri raflarda satışta! Bugün BİM'de hangi ürünler indirimde olacak?