Beşiktaş'ın yeni forveti belli oldu: 15 milyon euroya transfer tamamlandı

Beşiktaş ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala forvet transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ın yerini Koreli golcüyle doldurdu.

Ara transfer döneminde Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya satan Beşiktaş, yeni forvetini buldu.

Siyah-beyazlı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş, 15 milyon euro bonservis karşılığında renklerine katacağı 28 yaşındaki golcüyü iki gün içerisinde İstanbul'a getirecek.

1.87 boyundaki Güney Koreli forvet oyuncusu bu sezon 32 karşılaşmada forma giyerken 10 gol atıp, 3 asist yaptı.

