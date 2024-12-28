Önce satacak sonra alacak

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için eksiklikleri gidermeye çalışacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, yönetim yol ayrımında olan yabancı oyuncuları satış veya kiralık göndermek için formül arıyor. Öncelikli olarak 3 mevkiye 3 veya 4 oyuncu katmayı planlayan Trabzonspor, ayrılan Orsic’in yanı sıra 3 yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırmayı planlıyor. Öncelikli olarak Denswil ve Enis Bardhi’ye kulüp bulmalarını daha önce bildiren bordo-mavililer kadroda yer bulamadıkları için gitmek isteyen oyunculara da kolaylık sağlayacak. Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede gönderilmesini düşündüğü futbolcuların listesini de veren Güneş, kadroda yer bulamayan oyunculara kolaylık sağlanarak ara transferin resmi başlama tarihine kadar transferlerin tamamlanmasını istedi. Bu konuda oyuncuları ile de daha önce yaptığı toplantılarda gitmek isteyen oyunculara kolaylık sağlayacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Kendisi burada olup, aklı olmayanlarla, beklenenlere karşılık veremeyen oyuncularla yola devam etmemizin bir anlamı yok. Kadroda yer açılması adına kadroda yer bulamayıp, gitmek isteyenlere izin vereceğiz” dedi.