Süper Lig'in teknik direktör raporu: 17 haftada 12 hoca değişti

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 10 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Süper Lig'e ilişkin hazırlanan dosya haberin bu bölümünde, kulüplerin teknik direktör değişiklikleri ele alındı. Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor'un 2 kez teknik direktör değiştirmesiyle sezonun henüz ilk yarısı tamamlanmadan 19 takımın yer aldığı ligde 12 teknik adam değişikliği yaşanmış oldu. Süper Lig'deki kulüplerden 10'u teknik direktör değişikliğine giderken 9 takım ise sezona başladığı teknik adamlarla devam etti.





Teknik direktör değiştiren takımlar





Beşiktaş, Trabzonspor, Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor, Bellona Kayserispor, Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor ve Corendon Alanyaspor teknik direktörlerini değiştirdi. Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana Demirspor, ardından Serkan Damla ile 37 gün yoluna devam etti. Adana ekibinde Kasım sonunda ise Mustafa Dalcı teknik direktörlüğe getirildi. Atakaş Hatayspor iki kez teknik direktör değişimine giden kulüplerden oldu. Sezona Özhan Pulat ile başlayan Hatay ekibi, ardından deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile anlaştı. Hatayspor, 17. haftanın ardından da Rıza Çalımbay ile de yollarını ayırdı.





Beşiktaş'ta sezona Süper Kupa ile başlayan Van Bronckhorst da görevden ayrılan isimler arasında.





Değişim Trabzon'dan başladı





Süper Lig'de 2024-25 sezonunda teknik direktör değişikliğine ilk giden kulüp Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer iki sezon önce şampiyonluk yaşadığı, ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile ilk haftanın ardından yollarını ayırdı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'u eleyen Trabzonspor, 3. eleme turunda ise Rapid Wien'e elenerek UEFA Konferans Ligi play-off'unun yolunu tuttu. Bu turda da İsviçre ekibi St. Gallen'e elenen Trabzonspor Ağustos ayında Avrupa kupalarına veda etti. Sezona da Sivasspor beraberliği ile giren bordo-mavililer, 31 Ağustos'ta Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Avcı'nın ardından deneyimli teknik adam Şenol Güneş göreve getirildi.





Son isim Rıza Çalımbay





Süper Lig'de bu yıl görevinden ayrılan son isim Atakaş Hatayspor teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu. Ligin 5. haftası öncesinde Özhan Pulat'ın yerine göreve gelen Çalımbay, 17. haftanın ardından görevi bıraktı.





9 takım aynı isimlerle devam





Trendyol Süper Lig'de 9 takım, başladıkları teknik adamlarla sezonda yollarına devam ediyor. Lider Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, Göztepe, ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktör değişimi yaşanmadı.





Süper Lig'de Teknik direktör değişimleri





Beşiktaş: Van Bronckhorst'un yerine, Serdar Topraktepe yerine göreve getirildi.

Trabzonspor: Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş geldi.

Bellona Kayserispor: Burak Yılmaz'ın yerine, Sinan Kaloğlu göreve getirildi.

Sipay Bodrum FK: İsmet Taşdemir'in yerine, Volkan Demirel göreve getirildi.

TÜMOSAN Konyaspor: Ali Çamdalı'nın yerine, Recep Uçar göreve getirildi.

Kasımpaşa: Sami Uğurlu'nun yerine, Hakan Keleş göreve getirildi.

Net Global Sivasspor: Bülent Uygun'un yerine, Ömer Erdoğan göreve getirildi.

Corendon Alanyaspor: Fatih Tekke'nin yerine, Sami Uğurlu göreve getirildi.

Atakaş Hatayspor: Özhan Pulat'ın yerine, Rıza Çalımbay geldi. Rıza Çalımbay görevden ayrıldı.

Adana Demirspor: Michael Valkanis'in yerine Serkan Damla göreve geldi. Damla'nın ardından Mustafa Dalcı göreve getirildi.







