Onuachu Trabzonspor'a gelecek mi? Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.





Doğan; Şenol Güneş'in göreve gelişi, transfer dönemi ve hedefler hakkında sorulan soruları yanıtladı.





Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"Şenol Güneş bizim efsanemiz. Hem Trabzon'da şampiyonluk yaşadı, sonra İstanbul'a gidip orada da şampiyonluk yaşadı."





'Heyecanı çok yüksek'

"Hocamız Trabzonspor'da hocalık yapmak istediğini açık açık belirtti. İyi geçeceğini düşünüyoruz. Yönetim kurulu olarak oy birliği ile bu kararı aldık. Trabzonspor'un yapması gereken takımına, oyuncularına sahip çıkmak. Şenol Hoca dün taraftara üçlü çektirdi, ben beklemiyordum. Heyecanı çok yüksek."

Şenol Güneş - Ertuğrul Doğan





"Fatih Tekke de Şenol Güneş de Trabzonspor'un çok önemli değeri. Kulübümüz bir kaos ortamına girdi. Şenol Hoca'yı öne geçiren tecrübesi oldu."





"Ben bir Fatih Tekke hayranıyım, bana göre Türk futbolunun en büyük golcüsüdür. Bir gün yollar kesişecek elbet."





"Sergen Yalçın veya Edin Terzic ile görüşmemiz olmadı."





Abdullah Avcı

"Güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık. Hocamız iyi futbol oynatmak istiyordu ama sahaya yansımadı, kendisi de kabul etti. Trabzon da küçük şehir, baskıyı yakından hissetti doğal olarak."

Teknik direktör Abdullah Avcı





"Bu işlerde her şey istikrar, hocamız aklındaki sistemi oturtabileceğini söylüyordu. Rapid Wien maçlarında çok kötü futbol oynadık, başkan olarak bunu kabul etmiyorum yani."





"Shota Arveladze işi olmadı. Şenol Hoca, Shota'yı istedi ekibinde ama olmadı."

Shota Arveladze





"Beşiktaş maçının Şenol Hoca açısından bir hikayesi yok, profesyonel olarak orada şampiyonluk yaşadı, o kadar. İlk maç Beşiktaş, kısmet Beşiktaşmış. Beşiktaş bizim dost kulübümüz, çok değerli bir başkanı var. Kendilerini güzel misafir edeceğiz."





Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın açıklamaları üzerine

"Yöneticiler söylemlerinde daha dikkatli olmak zorunda. Böyle bir dönemde böyle bir söyleme gerek yok. Böyle söylemler olunca cevap geliyor, bizim kimseyle bir işimiz yok. Biri bir şey söylerse o polemiği yaşarız. Bize dokunmazsan bir problem olmaz ama dokunursan her şey olabilir."





"Bizim kimseyle bir işimiz yok. Biri bir şey söylerse o polemiği yaşarız. Bize dokunmazsan bir problem olmaz ama dokunursan her şey olabilir."





"Onuachu buraya gelmeyi çok istedi ama kulübü 15 milyon euro civarında diretti. Biz bonuslarla 8 milyon euro'lara çıktık, rekordur muhtemelen. Yine de olmadı. 30 yaşındaki bir oyuncu için Trabzonspor bu paraları ödeyemez. Teklifimiz hala masada, bir gelişme olsa değerlendiririz."





"Simon Banza ile geçen hafta İstanbul'da görüştük ve hemen anlaştık. Bizim çok ciddi bir beklentimiz var ama yanına ikinci bir forvet almayı hedefliyoruz."



































