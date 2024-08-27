Spor

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor faiz yükünden kurtulacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün Bankalar Birliği’nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL’lik faiz yükünden kurtulacaklarını söyledi.

14:39 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün mali durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Kulübün Bankalar Birliği’nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL’lik faiz yükünden kurtulacağının altını çizen Doğan, "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği’nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL’lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının yüzde 55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" dedi.




"Mali yapıyı güçlendireceğiz"

Ayrıca, Trabzonspor’un bilançosundaki diğer borçların da ödeneceğini belirten Başkan Doğan, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda, Trabzonspor’un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Doğan, sermaye artışıyla öz kaynakların pozitife çevrileceğini vurgulayarak, "Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız" dedi.


Son olarak, kulübün vergi borçlarıyla ilgili de planlarını paylaşan Başkan Doğan, "Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte, Trabzonspor’un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.




#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Bankalar Birliği
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