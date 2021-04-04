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Orkun Kökçü de koronavirüse yakalandı

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orkun Kökçü de koronavirüse yakalandı
Orkun Kökçü, Hollanda’da mart ayının 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçilmişti.

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynadığı maçların kadrosunda yer alan futbolcularda koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Son olarak Orkun Kökçü koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Hollanda'da Feyenoord forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

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