Orkun Kökçü de koronavirüse yakalandı

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynadığı maçların kadrosunda yer alan futbolcularda koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Son olarak Orkun Kökçü koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Hollanda'da Feyenoord forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

Unfortunately I tested positive for Covid. Hopefully I'm back on the pitch soon 👊



Maalesef corona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim — Orkun Kökcü (@Orkun_Kokcu) April 4, 2021