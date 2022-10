Orkun Kökçü'nün babasından net açıklama: Orkun, inancı gereği tavrını sergiledi. Her zaman da bu şekilde olmaya devam edecek

Hollanda Eredevisie’nin 10. haftasında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar’a konuk olduğu müsabakayı Orkun Kökçü’nün de attığı golle birlikte 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlamasına rağmen dini sebeplerden ötürü gökkuşağı renklerinin yer aldığı pazubandını takmayan Orkun Kökçü, kararıyla ilgili Feyenoord’nun resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının bu konuda hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Ama umarım dini seçimime de saygı gösterilir.” ifadelerine yer vermişti.

Bu anlamlı hareketten sonra Feyenoord’un kulüp müdürü de milli futbolcuyu destekleyerek, “Orkun Kökçü’ye herkes saygı duymak zorunda.” açıklamasında bulundu.

“Kişiliği ve tavrını inancı gereği sergiledi. Bu her zaman bu şekilde devam edecek.”

Orkun Kökçü, bu açıklamaları ve LGBT’ye karşı net duruşu sonrası milyonlarca kişi tarafından takdir edildi. 21 yaşındaki futbolcunun babası ve menajeri Halis Kökçü de, Yeni Şafak Spor’a özel yaptığı açıklamada, oyuncunun bu hareketi dini inancı gereği yaptığını ve kimseyi tatmin etmek için olmadığını belirtti. Kökçü, böyle bir hadisenin her gün olması durumunda yine aynı tavrı sergileyeceklerini de kesin bir dille ifade ederek, “Orkun, inancı ve tavrı ile tanınan bir kişi. Bu durum, kariyeri boyunca bu şekilde devam edecek. Orkun kişiliğini, inancının gerekçesini ve tavrını sergiledi. Her gün olsa da bu böyle devam edecek. Çünkü o inançlı bir karakter ve kimseyi memnun ya da tatmin etmek için bu hareketi sergilemedi. Orkun, her zaman kendi doğrularını yaşar ve yaşaması da gerekir.” ifadelerine yer verdi.

