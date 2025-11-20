Osimhen için derbi korkusu

Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen, dün İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” denildi. G.Birliği'ne karşı oynamayacak olan Osimhen’in Şampiyonlar Ligi’ndeki Union Saint-Gilloise maçına da yetişmesi zor görünüyor. Galatasaray’ın sağlık heyeti, Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yıldız oyuncuyu yetiştirmeye çalışacak. Son iki haftada Galatasaray’ın 5 puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yarışı kızışırken; teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy’den kayıpsız dönmenin planlarını yaparken, sağlık heyetinden Osimhen’in en kısa sürede iyileştirilmesini istedi.