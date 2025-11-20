Yeni Şafak
Osimhen için derbi korkusu

Osimhen için derbi korkusu

Umut Yılmaz
04:00 20/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Victor Osimhen
Victor Osimhen

Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen, dün İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” denildi. G.Birliği'ne karşı oynamayacak olan Osimhen’in Şampiyonlar Ligi’ndeki Union Saint-Gilloise maçına da yetişmesi zor görünüyor. Galatasaray’ın sağlık heyeti, Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yıldız oyuncuyu yetiştirmeye çalışacak. Son iki haftada Galatasaray’ın 5 puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yarışı kızışırken; teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy’den kayıpsız dönmenin planlarını yaparken, sağlık heyetinden Osimhen’in en kısa sürede iyileştirilmesini istedi.


AFRİKA'DA KAZANAMADI

PSG'nin Faslı oyuncusu Achraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Hakimi, Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhamed Salah'ı geride bıraktı. Al Hilal'in Faslı Yassine Bounou ise yılın kalecisi seçildi.


