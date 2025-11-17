Osimhen Afrika'da 'Yılın Futbolcusu' ödülünde finalde

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, Afrika futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Yılın Futbolcusu ödülünde son üçe kaldı. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) resmi duyurusuna göre, Osimhen'in yanı sıra Avrupa devlerinde forma giyen iki önemli isim daha final listesinde yer aldı.

Victor Osimhen, bu ödüle yabancı değil. Nijeryalı golcü, 2023 yılında da bu prestijli ödülü kazanma başarısı göstermişti. Geçen yıl ise Atalanta forması giyen bir başka Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman bu ödülün sahibi olmuştu. Osimhen, kariyerinde ikinci kez bu ödülü kazanarak Afrika futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.