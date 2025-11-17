Yeni Şafak
Osimhen Afrika'da 'Yılın Futbolcusu' ödülünde finalde

13:3117/11/2025, Pazartesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen Yılın Futbolcusu ödülünde finale kalan üç isimden biri oldu. Osimhen, ödül için Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi ve Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah ile yarışacak. Ödül, 19 Kasım Çarşamba günü Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, Afrika futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Yılın Futbolcusu ödülünde son üçe kaldı. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) resmi duyurusuna göre, Osimhen'in yanı sıra Avrupa devlerinde forma giyen iki önemli isim daha final listesinde yer aldı.


Finalistler:


Victor Osimhen (Galatasaray, Nijerya)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas)

Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)


Afrika'da yılın en iyisinin belirleneceği heyecan dolu tören, 19 Kasım Çarşamba günü Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilecek. Kazanan futbolcu, bu görkemli törende ödülünü kucaklayacak.


Victor Osimhen, bu ödüle yabancı değil. Nijeryalı golcü, 2023 yılında da bu prestijli ödülü kazanma başarısı göstermişti. Geçen yıl ise Atalanta forması giyen bir başka Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman bu ödülün sahibi olmuştu. Osimhen, kariyerinde ikinci kez bu ödülü kazanarak Afrika futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.



