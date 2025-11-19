Osimhen'in MR sonucu çıktı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak devre arasında oyundan çıkmıştı. Mücadeleyi tamamlayamayan deneyimli forvetin durumu, hem kulüp hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyordu.