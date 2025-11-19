Osimhen'in MR sonucu çıktı

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Demokratik Kongo maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan MR incelemesinde golcünün sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Osimhen’in tedavisine hemen başlandı.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak devre arasında oyundan çıkmıştı. Mücadeleyi tamamlayamayan deneyimli forvetin durumu, hem kulüp hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyordu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen’in İstanbul’da sponsor hastanede yapılan detaylı kontrollerinin ardından durumun netleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, oyuncunun sol arka adalesinde orta seviyede strain yani zorlanma ve kanamaya rastlandığı ifade edildi.
Galatasaray sağlık ekibinin raporuna göre yıldız futbolcunun tedavisine vakit kaybetmeden başlandı. Kulüp, oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin bilgi paylaşmazken, yoğun maç takvimi öncesi bu sakatlığın teknik ekibi endişelendirdiği belirtiliyor.
Nijeryalı golcünün tedavi süreci, kulüp doktorlarının kontrolünde ilerleyecek. Galatasaray’ın lig ve Avrupa fikstürü göz önüne alındığında, Osimhen’in ne zaman takıma dönebileceği kritik önem taşıyor.