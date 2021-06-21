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Ousmane Dembele, EURO 2020'yi kapattı

Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Ousmane Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Ousmane Dembele, EURO 2020yi kapattı
Ousmane Dembele, Barcelona forması giyiyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Fransa'da, kanat oyuncusu Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.

  • F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak.

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