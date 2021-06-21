Ousmane Dembele, EURO 2020'yi kapattı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Fransa'da, kanat oyuncusu Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.
- F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak.
👀🧠 Fransa Milli Takımı antrenmanda...pic.twitter.com/wzzqAthCil
👀🧠 Fransa Milli Takımı antrenmanda...pic.twitter.com/wzzqAthCil— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 19, 2021