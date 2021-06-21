Ousmane Dembele, EURO 2020'yi kapattı

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Evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer: Devletimiz size bu fırsatı vermeyecek

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 229 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 658'inci günde de sürüyor. 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, "Meral Danış Beştaş'a sesleniyorum. Hani çadırlarımızı kaldıracağını, yıkacağını söylüyor ya siz hep ölümlerin arkasından provokasyon yapmaya alıştınız. Sizin acıdığınız, şu an ölen genç kız değil. Annesinin acısına saygı duyuyorum ama şu anda sizin yaptığınız kaos yaratmak, Türkiye'yi karıştırmak" dedi.