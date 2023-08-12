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Spor

Ousmane Dembele'nin transferi açıklandı

Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona forması giyen Fransız futbolcu Ousmane Dembele’yi 5 yıllığına kadrosuna kattı.

12:15 . 12/08/2023 Cumartesi
IHA
Dembele, kendisi için özel hazırlanan formayla poz verdi.

Dembele, kendisi için özel hazırlanan formayla poz verdi.

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, La Liga temsilcisi Barcelona’da forma giyen Fransız yıldız Ousmane Dembele’yi renklerine bağladı.


Kulüpten konuyla ilgili yapılan paylaşımda anlaşmanın 5 yıllık olduğu aktarılırken, Dembele’nin 23 numarayı giyeceğini bilgisi yer aldı.


Fransız temsilcisi, Barcelona’ya 50.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 25’i La Liga, 6’sı Şampiyonlar Ligi, 2’si Kral Kupası ve 2’si İspanya Kupası olmak üzere 35 resmi maçta forma giyerken, 8 gol, 9 asist katkısı sağladı.


Dembele’nin kariyerinde 1 Dünya Kupası, 3 İspanya La Liga, 1 Almanya Kupası, 2 İspanya Kupası ve 2’de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.






#Ousmane Dembele
#PSG
#Barcelona
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