BUNDESLİGA

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak geride bıraktığımız sezon Bundesliga'da 15 maça çıkarken 3 de gol attı.

Ozan Kabak geride bıraktığımız sezon Bundesliga'da 15 maça çıkarken 3 de gol attı.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray’dan 11 milyon euro bedelle Alman ekibi Stuttgart’a transfer olan 19 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, takımının küme düşmesi sonrası ayrılma kararı aldı.

Adı Milan ve Bayern Münih gibi dev kulüplerle anılan genç oyuncu, daha fazla forma şansı bulmak adına transfer tercihini Schalke 04'ten yana kullandı.

Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Alman ekibinin bu transfer karşılığında Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.