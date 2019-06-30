Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Geçen sezon devre arasında Galatasaray’dan 11 milyon euro bedelle Alman ekibi Stuttgart’a transfer olan 19 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, takımının küme düşmesi sonrası ayrılma kararı aldı.

Adı Milan ve Bayern Münih gibi dev kulüplerle anılan genç oyuncu, daha fazla forma şansı bulmak adına transfer tercihini Schalke 04'ten yana kullandı.

Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alman ekibinin bu transfer karşılığında Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

Königsblauer Neuzugang: Gestatten, Ozan #Kabak! // Schalke 04‘e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz! 🔵👊🏽⚪️#S04 | #WirLebenDich | #MV2019 pic.twitter.com/Es5VrowUpM — FC Schalke 04 (@s04) 30 Haziran 2019



