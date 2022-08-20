ÖZET | Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fernando, 40. ve 90+8. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Haji Wright ile 81 ve 90+6. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 45+5 ve 73. dakikalarda Enis Bardhi attı.

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Antalyaspor-Trabzonspor özet

7. dakikada Fredy’ın sağ kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Wright’ın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından auta gitti.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny’in penaltı noktasına kestiği ortada Cornelius’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

14. dakikada Fernando’nun ceza yayı üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Bakesatas’ın sol kanattan ceza sahası içinde yaptığı ortada ortada Conelius’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.

39. dakikada Luiz Adriano’nun pasında ceza sahası içinde topu alan Wright, Hugo tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltıda topun başına geçen Wright meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın ters köşesinden ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Djaniny’nin şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu Cornelius, uygun pozisyondaki Bardhi’ye bıraktı. Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

İlk yarı 2-1 sona erdi.

60. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Marc Bartra'nın sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 61. dakikada Antalyaspor'da ceza alanı sağ kanat içerisinde topla buluşan Ghacha'nın sert şutu yandan auta çıktı. REKLAM 66. dakikada Antalyaspor atağında ceza alanı sol çaprazından Larrson'un yerden sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etmeyi başardı. 73. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışında bulunan Trezeguet'ye pasını verirken oyuncu tek pasla Bardhi'yi gördü. Makedon oyuncu Antalyaspor savunmasındaki rakibini geçtikten sonra ceza alanı dışından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlara gitti. 2-2. 81. dakikada Trabzonspor savunmasının hatasında topla buluşan Haji Wright, ceza alanına kadar topu sürüklerken, vuruşunda meşin yuvarlak Siopis'e çarparak kaleci Uğurcan Çakır ve defansı yanılttı. Topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar ise topu boş filelere yollayarak takımını öne geçirdi. 3-2. 90+5. dakikada Abdülkadir'in ceza alanına ortasına penaltı noktasında Trezeguet'in kafa vuruşunda topu önce kaleci Boffin çelerken, ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. REKLAM 90+6. dakikada hızlı gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında kırmızı beyazlılar Trabzonspor savunmasını 3'e 2 yakalarken Ghacha'nın pasında Gökdeniz Bayrakdar ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere yolladı. 4-2. 90+8. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Haji Wright, 3 Trabzonsporlu savunma oyuncusunu tek hareketle geçerek vuruşunu yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci uğurcan Çakır'ın üstünden ağlara gitti. 5-2. Mücadele 5-2 Fraport TAV Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Antalyaspor-Trabzonspor özet izle

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