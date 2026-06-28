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Panama - İngiltere CANLI TRT 1 İZLE || Hırvatistan - Gana maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans bilgileri ne? İşte TRT 1 canlı yayın ekranı…

Panama - İngiltere CANLI TRT 1 İZLE || Hırvatistan - Gana maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans bilgileri ne? İşte TRT 1 canlı yayın ekranı…

10:0028/06/2026, Pazar
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Panama - İngiltere canlı
Panama - İngiltere canlı

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda düğüm bugün çözülüyor. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan İngiltere, gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Panama ile karşı karşıya geliyor. New Jersey'deki dev MetLife Stadyumu'nda TSİ 00:00'da başlayacak olan mücadele, gruptaki liderlik koltuğunun sahibini tayin edecek. Hırvatistan-Gana maçıyla eş zamanlı olarak başlayacak bu kritik 90 dakikanın tüm detayları haberimizde. İşte Panama - İngiltere canlı izleme ve TRT 1 canlı yayın ekranı...

28 Haziran 2026 Cumartesi günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası L Grubu maçında Panama ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

İngiltere, turnuvaya Hırvatistan’ı 4-2 yenerek başladı, ardından Gana ile 0-0 berabere kaldı. Harry Kane, Jude Bellingham ve Marcus Rashford gibi yıldızların yer aldığı Thomas Tuchel’in ekibi, grup liderliğini garantilemek için Panama karşısında net bir galibiyet arıyor.

Panama ise turnuvada oynadığı iki maçı da kaybetti. Gana’ya 1-0, Hırvatistan’a 1-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını yitirdi. Kendi seyircisi önünde (Kuzey Amerika takımı) onurlu bir sonuç almak istiyor.

İngiltere için bu maç formalite niteliğinde. Galibiyetle grubu lider tamamlamaları bekleniyor. Panama ise defansif bir oyunla direnip, kontra fırsatları arayacak.

PANAMA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Panama - İngiltere maçı bu gece saat TSİ 00.00’da başlayacak ve karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

PANAMA - İNGİLTERE CANLI SKOR

PANAMA - İNGİLTERE CANLI İZLE

Panama - İngiltere maçını canlı izlemek için
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