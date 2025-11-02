Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine, maçın henüz başında yaşanan tartışmalı bir pozisyon damga vurdu. Müsabakanın 12. dakikasında Kerem Aktürkoğlu Paulista'nın ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu’nun pozisyonu penaltı mı? İşte eski hakemlerin yanıtları.
Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, henüz 12. dakikada yaşanan pozisyonla tansiyonu zirveye taşıdı.
Beşiktaşlı oyuncu Paulista'nın ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucunda Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı.
Sarı-Lacivertli oyuncular ve teknik heyet şiddetli bir penaltı itirazında bulunurken, karşılaşmanın orta hakemi Ali Yılmaz oyunu devam ettirme kararı aldı.
Paulista'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale penaltı mı?
Eski hakemler bu pozisyonu şu şekilde yorumladı;