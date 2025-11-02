Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Paulista'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale penaltı mı?

Paulista'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale penaltı mı?

20:252/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Derbide Paulista'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale penaltı tartışmalarına yol açtı.
Derbide Paulista'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale penaltı tartışmalarına yol açtı.

Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine, maçın henüz başında yaşanan tartışmalı bir pozisyon damga vurdu. Müsabakanın 12. dakikasında Kerem Aktürkoğlu Paulista'nın ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu’nun pozisyonu penaltı mı? İşte eski hakemlerin yanıtları.

Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, henüz 12. dakikada yaşanan pozisyonla tansiyonu zirveye taşıdı.

Beşiktaşlı oyuncu Paulista'nın ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucunda Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı.

Sarı-Lacivertli oyuncular ve teknik heyet şiddetli bir penaltı itirazında bulunurken, karşılaşmanın orta hakemi Ali Yılmaz oyunu devam ettirme kararı aldı.

Paulista'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale penaltı mı?

Eski hakemler bu pozisyonu şu şekilde yorumladı;

Aleks Taşçıoğlu: '
Paulista’nın müdahalesi topa olduğu için devam kararı doğru.'
Deniz Ateş Bitnel: '
Paulista , Kerem mücadelesinde devam kararı doğru. Paulista net bir şekilde topa temas ediyor..!
'
#Paulista
#Kerem Aktürkoğlu
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon, faiz ve dolar beklentileri değişti! İşte yıl sonu tahminleri