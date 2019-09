Penaltı hastalığı

Süper Lig’de Trabzonspor’un penaltıları değerlendirememe hastalığı sürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon elde ettiği 4 penaltıdan sadece 1’ini gole çevirebildi. Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme kullandıkları 1’er penaltı atışından yararlanamazken, Alexander Sörloth ise 2 atıştan birini gole çevirdi. Ligdeki G.Birliği maçında penaltıyı gole çeviren Norceçli golcü, Sivasspor maçında ise kullandığı penaltı atışından ise yararlanamadı. Bordo-mavililer geçen sezon penaltılarda 10’da 6 başarılı olmuştu. Trabzonspor, 2018-19 ve 2019-20 sezonunda Süper Lig’de oynadığı son 17 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, Sivasspor mağlubiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisi de son buldu. Bordo-mavliler, Süper Lig’de deplasmanda 9, toplamda 16 maçtır yenilmiyordu. .

FIRTINA ESMEZ OLDU

2018-19 sezonunu zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligin ilk 5 haftalık bölümünde 3 beraberlik, 1’er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, buna karşılık 5. hafta sonunda 6 puan toplayarak haftayı zirvenin 7 puan gerisinde 9. sırada tamamladı. Geride kalan 5 haftada tek galibiyetini 2. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor karşısında alan Trabzonspor, sonraki 3 maçında Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Sivasspor’a ise 2-1 mağlup oldu. Süper Lig’de 5 haftada 6 puan toplayabilen Trabzonspor, 4 puan topladığı 2014-15 sezonundan sonraki bölümde en kötü ikinci başlangıcını yaptı.

Ünal Karaman kendini geçemedi



Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un başında yer alan teknik direktör Ünal Karaman, ilk 5 haftada 7 puan elde ederken, bu sezonun ilk 5 haftasında ise Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle 6 puanda kalarak geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kaldı. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer bu sezon 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Karadenzi ekibi geçtiğimiz sezon ise söz konusu haftalarda 9 gol atarken kalesinde ise 6 gol görmüştü.

Tükeniyoruz

Trabzon basını, Trabzonspor’un 2-1’lik Sivasspor yenilgisi sonrası bordo-mavililerin, bu haliyle umut vermediğini ifade etti. Sonnokta gazetesi, “Eyvah… Eyvah… Tükeniyoruz”, “Trabzonspor bu haliyle umut değil, korku veriyor”, Taka gazetesi, “Fırtına esmez oldu!”, “Bordo-mavili ekip 3’üncü dakikada Avdijaj ile öne geçtiği maçta 41’de beraberlik golünü yedi, Sörloth 80’de penaltıyı atamadı, 90+6’da Uğur’un golü aumutları alıp götürdü”, Karadeniz gazetesi, “Karadeniz fıkrası gibiyiz”, “Geçtiğimiz sezon gururlandığımız, başarıyla övündüğümüz iyi takımın üzerine 17 takviye yapıp daha kötü takım yapmayı bir tek Trabzonspor başarırdı, başardı da”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Sivas’ta çakıldık!”, “Trabzonspor 3 puan hedefi ile gittiği Sivas’ta 3 puan bıraktı”, Günebakış gazetesi, “Trabzon Sivas’ta yıkıldı” ifadelerine yer verdi.