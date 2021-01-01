SÜPER LİG

Philip Zinckernagel Türkiye'yi tercih etmedi: İngiltere'de forma giyecek

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran futbolculardan olan

Philip Zinckernagel, bedelsiz olarak İngiltere'nin yolunu tuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Philip Zinckernagel, Bodo-Glimt formasıyla dikkat çekici bir performans sergilemişti.

​Philip Zinckernagel, Bodo-Glimt formasıyla dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt formasıyla çıktığı 89 maçta 35 gol atan 36 da asist yapma başarısı gösteren

Philip Zinckernagel'in yeni takımı belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki futbolcu tercihini İngiltere'den yana kullandı.

Danimarkalı futbolcunun serbest statüde olması ve istatistikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmesi sebebiyle Fenerbahçeli taraftarlar transfer ihtimali için heyecanlanmıştı.

Zinckernagel, İngiltere Championship takımı Watford'la 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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