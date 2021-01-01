Philip Zinckernagel Türkiye'yi tercih etmedi: İngiltere'de forma giyecek

Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt formasıyla çıktığı 89 maçta 35 gol atan 36 da asist yapma başarısı gösteren

Philip Zinckernagel'in yeni takımı belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki futbolcu tercihini İngiltere'den yana kullandı.

Danimarkalı futbolcunun serbest statüde olması ve istatistikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmesi sebebiyle Fenerbahçeli taraftarlar transfer ihtimali için heyecanlanmıştı.

Zinckernagel, İngiltere Championship takımı Watford'la 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.